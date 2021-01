Bilantul negru al alunecarilor de teren din Norvegia: Patru morti si sase disparuti. Regele Harald se duce duminica dimineata la Gjerdrum

"Am descoperit o noua persoana moarta. Era in aceeasi zona ca si al treilea corp. Am scos cele doua corpuri", a explicat la inceputul serii un responsabil al politiei, Knut Hammer, intr-o conferinta de presa.Operatiunile continuau in timpul noptii, la trei zile dupa o impresionanta alunecare de teren produsa in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum, la nord-est de Oslo, care a mai facut zece raniti, dintre care unul grav.Echipele de salvare sunt de parere ca ar mai putea gasi supravietuitori in buzunare de aer din cladirile inca partial intacte. Brigada canina a semnalat diferite locuri in zona unde salvatorii vor actiona. Unul din cainii care participa la operatiuni a fost ranit in cautari.Politia, care dezvaluie informatiile pe masura ce situatia evolueaza, a publicat vineri o lista cu numele celor zece persoane disparute, doi copii cu varsta de 2 si respectiv 13 ani si opt adulti. Ea a anuntat sambata identitatea persoanei gasite in ajun. Este vorba despre un barbat de 31 de ani, Eirik Gronolen.La Ask, alunecarea de teren produsa la 30 decembrie a antrenat evacuarea a circa o mie de persoane care nu se pot intoarce acasa din cauza terenului instabil. Pamantul s-a surpat in continuare in noaptea de vineri spre sambata.Mai mult de zece case si 31 de cabane s-au prabusi si unele case s-au deplasat 400 de metri.Potrivit Directiei norvegiene a apelor si energiei (NVE), alunecarea de teren a cuprins un teren cu o latime de 350 de metri si o lungime de 800.Solul unde s-a produs alunecarea de teren are o compozitie argiloasa, specifica pentru Norvegia si Suedia , care poate deveni fluida prabusindu-se cu rapiditate.Sosita la fata locului, prim-ministrul Erna Solberg a subliniat ca aceasta alunecare de teren este "una dintre cele mai mari" petrecute vreodata in tara sa.Regele Harald, sotia sa, Sonja, si printul mostenitor Haakon sunt asteptati la Gjerdrum duminica la sfarsitul diminetii.