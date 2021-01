BioNTech estimeaza ca poate produce doua miliarde de doze de vaccin impotriva Covid-19 in 2021, mai mult decat estima anterior

Acest IMM german, care s-a asociat cu laboratorul american Pfizer, face aceasta estimare, luni, pe baza unui "nou standard" care permite administrarea a sase doze dintr-un flacon de vaccin in loc de cinci, potrivit unui document postat pe site.BioNTech mizeaza, de asemenea, pe "extinderea instalatiilor sale actuale" si punerea in functiune - in februarie - a unei noi instalatii de productie in Europa, la Marburg, in Germania