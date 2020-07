Catedrala din Salisbury a instalat 93 de panouri solare pe acoperisul sau, in scopul de a deveni neutra ca amprenta de carbon, in urmatorul deceniu, noteaza Daily Mail. Panourile vor furniza catedralei 33.708 kilowati de energie curata si vor reduce amprenta sa de carbon cu 11,7 tone (11.764 kg) pe an.Catedrala Salisbury are in vedere si alte initiative de mediu, care includ utilizarea energiei tarifare ecologice si instalarea iluminatului LED.Reverendul Nicholas Holtam, episcopul de Salisbury, a asistat la instalarea celor 93 de oanouri, de pe acoperisul inalt de 10 metri, al claustrului de sud al catedralei."Biserica Angliei lucreaza din greu pentru o amprenta de carbon net-zero pana in 2030. Fiind episcop al Bisericii Angliei pentru mediul inconjurator, ma bucur ca Catedrala din Salisbury aduce o contributie efectiva in acest sens. Cu scopuri clare si parteneriate utile, chiar si cladirile iconice pot face diferenta catre sustenabilitate", a spus episcopul.Proiectul solar este in curs de dezvoltare inca din 2017, cand Salisbury Community Energy a inceput discutiile cu administratia catedralei, despre o posibila colaborare.Panourile sunt detinute de un colectiv de mici investitori locali care doresc sa incurajeze generarea de energie regenerabila.Episcopul de Salisbury spune ca lumea este "in punctul de dinainte de a face modificarile necesare pentru a evita daunele ireversibile pentru viata pe Pamant"."Acest lucru va necesita actiune la toate nivelurile, de la nivel global la personal, iar noi, in comunitatea Catedralei din Salisbury, suntem nerabdatori sa jucam integral."Metodele pentru a transforma asta in realitate includ si inlocuirea incalzirii centrale cu perne incalzite.Eforturile se vor concentra mai mult pe confortul utilizatorilor bisericii, mai degraba decat pe incalzirea aerului din jur si, prin urmare, se vor reduce pierderile de caldura."Este datoria noastra sacra de a proteja lumea naturala care ni s-a daruit atat de generos", a spus arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby."Fara o actiune rapida si decisiva, consecintele schimbarilor climatice vor fi devastatoare."