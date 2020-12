Ce se schimba pentru romani dupa Brexit. Cand vom avea nevoie de vize si cum vom putea studia, munci si calatori in Marea Britanie

Calatorii cu pasaportul

Noi reguli de circulatie

Accesul la servicii medicale

Regatul Unit si Uniunea Europeana au publicat sambata textul integral al acordului lor comercial istoric.Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si presedintele Consiliului European, Charles Michel, au semnat miercuri, 30 decembrie, cele trei tratate care vor reglementa incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, relatiile dintre Uniunea Europeana si Regatul Unit.Daca nu s-ar fi ajuns la un acord, schimburile comerciale intre UE si Londra ar fi fost guvernate de la 1 ianuarie 2021 de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului, ceea ce ar fi insemnat introducerea de taxe vamale si cote, cu riscul unui nou soc pentru economiile deja fragilizate de criza sanitara cauzata de COVID-19.Principalele puncte de divergenta care au impiedicat luni de zile ajungerea la un acord comercial intre UE si Regatul Unit au fost regulile privind concurenta solicitate de UE (care sa nu permita o concurenta neloiala din partea companiilor britanice), reglementarea diferendelor si accesul pescarilor europeni in apele britanice.Din ianuarie, cetatenii britanici care vor sa viziteze orice tara din UE - plus Elvetia , Norvegia, Islanda si Liechtenstein - trebuie sa aiba pasaport valabil pentru inca cel putin sase luni.Inainte de a pleca in calatorie, oamenii trebuie sa verifice daca furnizorul de telefonie mobila le mai ofera sau nu, potrivit Digi24 Masurile sunt valabile si pentru cei care vor sa meargaTuristii vor putea calatori fara viza in tarile din zona Schengen - care includ majoritatea statelor UE si Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein, daca stau in aceste tari cel mult 90 de zile, dintr-un interval de 180 de zile. Perioada de sedere este valabila si pentru europenii care merg in Marea Britanie.Cei care vor sa se mute din Marea Britanie in UE sau invers incepand din 2021 nu vor mai avea dreptul automat de a locui sau de a lucra acolo.Din ianuarie 2021, va exista un nou sistem bazat pe puncte pentru cetatenii straini (cu exceptia cetatenilor irlandezi) care doresc sa se mute in Marea Britanie.Persoanele care doresc sa se mute in Marea Britanie pentru a lucra, a trai sau a studia acolo vor trebui sa solicite si sa plateasca o. In plus, ei vor trebui sa plateasca o taxa suplimentara pentru sanatate, cu exceptia cazului in care sunt angajati din domeniul sanatatii.In ceea ce priveste schimbarile din comert, importatorii si exportatorii vor trebui sa faca declaratii vamale. Unele produse, inclusiv plante, animale vii si unele alimente, vor avea nevoie si de licente si certificate speciale. Alte produse vor trebui etichetate in moduri specifice.Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cetatenii romani care s-au inregistrat in noul sistem de inregistrare britanic (EU Settlement Scheme - EUSS), vor avea acces, potrivit prevederilor din Acordul de retragere, la serviciile medicale pe teritoriul Regatului Unit, in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, potrivit CNAS.Inregistrarea in sistemul EUSS poate fi facuta pana la data de, cu conditia ca persoanele interesate sa se fi aflat pe teritoriul Regatului Unit inainte de data de 1 ianuarie 2021.Asiguratii romani beneficiari ai Acordului de retragere vor avea acces la servicii medicale in baza prevederilor legislatiei nationale din Regatul Unit, precum si in baza prevederilor europene de coordonare a sistemelor de securitate sociala in vigoare.Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, cetatenii romani care nu sunt beneficiari ai Acordului de retragere si care se vor deplasa in Regatul Unit pentru mai mult de sase luni trebuie sa plateasca taxa de sanatate pentru imigratie (IHS), care le va permite sa acceseze asistenta medicala in Regatul Unit prin National Health Service (NHS).