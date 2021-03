Italia va introduce o carantina obligatorie de 5 zile pentru persoanele sosite din celelalte tari UE

Numerosi turisti vin in Italia in aceasta perioada

Astfel, orice calator din UE urmeaza sa fie obligat sa efectueze un test inainte sa plece catre Italia, sa stea in carantina cinci zile, iar apoi sa efectueze un nou test, la sfarsitul acestei carantine. Aceasta masura este deja in vigoare cu privire la tari din afara Uniunii Europene, precizeaza ministerul. Ea "se aplica tuturor celor care pleaca si vin" in peninsula - inclusiv cetatenilor italieni -, precizeaza un oficial de la minister.Data intrarii in vigoare a acestei noi restrictii era necunoscuta imediat, in contextul in care weekendul Pastelui incepe sambata si se incheie luni, iar numerosi turisti vin in Italia in aceasta perioada.Cea mai mare parte a Italiei este vizata in prezent de masuri dure in lupta impotriva celui de-al treilea val covid-19 - baruri si restaurante inchise, deplasari limitate.Intreaga Italie urmeaza sa fie clasata "cod rosu" in urmatorul weekend, de Paste, care incepe sambata si se incheie luni. Pastele, o sarbatoare foarte populara in peninsula, constituie ocazia intalnirii in familie. Bilantul mortilor din cauza covid-19 in Italia a crescut la 108.000 morti, potrivit Ministerului italian al Sanatatii.