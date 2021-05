Tripla semnificatie a zilei de 9 mai pentru romani. Sunt organizate ceremonii militare si religioase in toata tara

"Ceremonia militara si religioasa de depunere de coroane, jerbe si buchete de flori cu prilejul aniversarii Zilei Independentei de Stat a Romaniei, Zilei Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-Al Doilea Razboi Mondial si Zilei Uniunii Europene va avea loc duminica, 9 mai, incepand cu ora 9.00, la monumentul Eroilor Patriei de la Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" din Bucuresti, in prezenta ministrului apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca", a transmis MInisterul Apararii Nationale.La aveniment va lua parte si presedintele senatului, Anca Dragu.Ceremonii militare similare, precum si manifestari evocatoare (expozitii tematice, gale de filme si alte activitati cu specific militar), vor avea loc in toate municipiile resedinta de judet si localitatile din tara unde sunt monumente dedicate evenimentului.Ministerul precizeaza ca prima semnificatie a zilei de 9 mai pentru Romania este legata de anul 1877, fiind ziua in care Mihail Kogalniceanu rostea, in plenul Adunarii Deputatilor, Declaratia de Independenta a Romaniei, act care consfintea inscrierea definitiva a tarii pe harta Europei."Afirmarea neatarnarii Romaniei avea sa fie implinita, in lunile urmatoare, de Armata, pe campurile de batalie de la Plevna, Rahova, Grivita, Smardan si alte redute cucerite cu sange si sacrificii. Aceasta zi a fost proclamata Ziua Independentei de Stat a Romaniei", a transmis Ministerul Apararii.La 9 mai 1945 a fost semnat, la Berlin, actul de capitulare neconditionata a Germaniei, care a marcat astfel sfarsitul, in Europa, al celei mai mari si mai sangeroase conflagratii mondiale din toate timpurile - Al Doilea Razboi Mondial.Declaratia din 9 mai 1950 a ministrului de Externe al Frantei, Robert Schuman, este considerata piatra de temelie a procesului de formare a Uniunii Europene. Pornind de la acest imbold, tarile europene si-au concentrat energiile catre stabilirea unei noi forme de cooperare politica, menita sa inlature posibilitatea izbucnirii unui nou razboi intre natiunile Europei. Un an mai tarziu, a fost semnat Tratatul de la Paris, care prevedea crearea primului organism european de cooperare, Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului, devenita ulterior parte a Uniunii Europene.