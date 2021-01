Cehia a depistat tulpina din Marea Britanie, mai transmisibila, a coronavirusului

Conform unei purtatoare de cuvant, mutatia a fost confirmata intr-o parte din esantioanele care au fost secventiate, iar secventiarea altora continua. Informatii suplimentare vor fi facute publice marti.Intr-o conferinta de presa, ministrul sanatatii Jan Blatny a afirmat ca in circa 10% din cazurile recente este vorba despre noua varianta a coronavirusului, ceea ce ameninta sa puna o presiune suplimentara pe sistemul sanitar."Raspandirea sa mai rapida inseamna ca va prevala mai devreme sau mai tarzii asupra celeilalte tulpini, prin urmare avem circa doua luni sa reactionam in forta", le-a declarat Blatny reporterilor.Raspunsul nostru "este sa mentinem masurile si sa incercam sa vaccinam cat mai curand posibil, mai ales populatia cea mai vulnerabila", a spus el.Ministrul a precizat ca guvernul va mentine masurile de lockdown, inclusiv inchiderea a aproape tuturor scolilor si a majoritatii magazinelor, in pofida semnalelor ca numarul de cazuri este in scadere usoara.Duminica, in spitale erau internati 6.330 de pacienti cu COVID-19, fata de varful acestei luni, de 7.460.