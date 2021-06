Cehia cere Rusiei 39 de milioane de euro despagubiri pentru sabotajul asupra a doua depozite de munitii

"Federatiei Ruse ii revine responsabilitatea, conform dreptului international, pentru implicarea sa in exploziile de la doua depozite de munitii", mentioneaza intr-un comunicat Ministerul de Externe ceh, facand referire la exploziile survenite in localitatea Vrbetice in octombrie si decembrie 2014. Republica Ceha a acuzat in aprilie serviciile secrete ruse ca au sabotat acele arsenale pentru a impiedica livrarea unor arme de acolo catre Ucraina, tara aflata in conflict cu separatistii pro-rusi. Praga cere acum "despagubirea completa pentru pagubele provocate de aceasta actiune ilegala", continua comunicatul MAE ceh.In urma acuzatiilor, negate de Rusia, Republica Ceha a expulzat 18 diplomati rusi, masura urmata de una similara din partea Moscovei. MAE de la Praga a cerut de asemenea Rusiei sa elimine Republica Ceha de pe lista sa cu tari "neprietenoase", intrucat o astfel de lista contravine tratatelor diplomatice "care obliga sa nu se faca diferente intre tarile" cu care exista relatii diplomatice.