Persoanele care calatoresc pentru motive bine intemeiate in Cehia trebuie sa prezinte un test PCR negativ la COVID

Masura este aplicata de vineri, insa exista si categorii de persoane exceptate de la aceasta prevedere, cum ar fi transportatorii internationali, cei care vin pe o durata de cel mult 24 de ore, lucratorii, elevii si studentii transfrontalieri.Noile conditii intra in vigoare de vineri, 18 decembrie."Persoanele care calatoresc din Romania in Republica Cehia pot intra pe teritoriul ceh numai pentru motive bine intemeiate, respectiv intoarcerea la resedinta, relatii de munca, studii, probleme de familie, fiind excluse calatoriile in scop turistic. De asemenea, toate persoanele care calatoresc pentru motive bine intemeiate in Republica Cehia trebuie sa completeze in prealabil Formularul electronic de localizare (Public Health Passenger Locator Form) disponibil la adresa www.prijezdovyformular.cz si sa prezinte la intrarea in Republica Cehia rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 ore.poate fi realizat si in termen de cinci zile de la intrarea in Republica Cehia, timp in care persoana in cauza intra in autoizolare pana la primirea rezultatului testarii", transmite MAE, intr-un comunicat de presa.Sunt exceptate de la obligativitatea completarii formularului electronic de localizare si de la prezentarea rezultatului negativ al testarii pentru COVID-19 urmatoarele categorii de persoane:* persoanele care calatoresc pe o durata de cel mult 24 ore in Republica Ceha, pentru probleme care reclama un grad ridicat de urgenta;* persoanele aflate in tranzit, cu conditia ca persoana in tranzit sa prezinte o dovada in acest sens, iar durata tranzitului pe teritoriul ceh sa nu depaseasca 12 ore;* transportatorii internationali, cu conditia sa fie in posesia urmatoarelor documente: confirmarea calitatii de lucrator in domeniul transporturilor internationale, permis de conducere profesionist, contract de munca;* titularii de pasapoarte diplomatice care calatoresc in Cehia pentru o perioada mai mica de 14 zile, in interes de serviciu;* lucratorii si elevii / studentii transfrontalieri, cu conditia sa fie in posesia unei dovezi in acest sens."Cetatenilor si rezidentilor din statele si regiunile cu risc scazut de infectie ( Franta Danemarca , Norvegia, Finlanda Irlanda , Malta, Insulele Azore si Madeira, precum si Insulele Canare si Insulele Baleare) care sosesc in Republica Ceha in scop de munca sau educatie nu le este permisa inceperea activitatii la locul de munca sau institutia de invatamant fara a prezenta in prealabil rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2. In lipsa rezultatului negativ al testarii, persoana interesata se poate prezenta la locul de munca /unitatea de invatamant numai dupa 14 zile de la sosirea in Republica Cehia", mai arata comunciatul de presa.