Cehia impune restrictii mai severe dupa intensificarea epidemiei de coronavirus

Miercuri seara, ministerul sanatatii de la Praga a anuntat ca restaurantele, cafenelele, barurile si cluburile nu vor putea permite intrarea decat in limita locurilor pe scaune. La evenimentele in interior cu mai mult de zece participanti, fiecare din acestia trebuie sa aiba un loc desemnat. Masurile ar trebui sa creeze 'o anumita distanta', a aratat institutia.Exista unele exceptii doar pentru expozitii si targurile de specialitate.Marti, in Cehia s-a inregistrat un record al numarului zilnic de cazuri noi - 1675. Miercuri, bilantul respectiv a fost depasit, raportandu-se 2139 de infectari, conform datelor preluate joi de Reuters. Numarul deceselor legate de COVID-19 de la inceputul epidemiei a ajuns la 481.