Starea de urgenta nu va mai fi extinsa in Cehia dupa 11 aprilie. Restrictiile privind calatoriile vor fi anulate

Restrictiile asupra calatoriilor intre regiunile tarii si interdictia de circulatie pe timpul noptii nu vor mai fi in vigoare, a spus Babis, citat de agentia de presa CTK.La ora actuala, locuitorii Cehiei pot iesi din cartierele in care locuiesc doar in circumstante exceptionale.Starea de urgenta a fost introdusa in Republica Ceha inca pe 5 octombrie si de atunci a fost extinsa de mai multe ori. Guvernul lui Babis a vrut ca aceasta sa dureze pana pe 27 aprilie, insa parlamentul a acceptat prelungirea starii de urgenta doar pana pe 11 aprilie.In martie, Republica Ceha a inregistrat aproape 5.800 de decese cauzate de COVID-19, mai multe decat s-au inregistrat pana atunci in orice alta luna de pandemie.Cehia, tara cu circa 10,7 milioane de locuitori, ramane una dintre cele mai afectate de noul tip de coronavirus tara din Uniunea Europeana UE ), insa numarul de contaminari scade treptat la nivel national. In timpul ultimei saptamani, tara a inregistrat in medie in jur de 5.500 de noi infectari in fiecare zi.