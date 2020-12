Republica Ceha prelungeste starea de urgenta pana pe 23 decembrie. Numarul de contaminari a crescut ingrijorator

Restrictiile, relaxate pe 3 decembrie

Republica Ceha a inregistrat miercuri, cel mai ridicat numar dupa 19 noiembrie, bilantul total fiind de 563.333 de contaminari si 9.226 de decese cauzate de COVID-19 in aceasta tara cu 10,7 milioane de locuitori."Daca situatia va continua sa se agraveze, va trebui sa inasprim si mai mult masurile luni", a declarat ministrul ceh al sanatatii, Jan Blatny.Starea de urgenta faciliteaza luarea de decizii de catre guvern pe timp de criza.Guvernul ceh a relaxat restrictiile pe 3 decembrie, autorizand redeschiderea restaurantelor si barurilor, a magazinelor nealimentare, a muzeelor si galeriilor de arta. El a ridicat interdictia de circulatie nocturna si a autorizat intalnirile in exterior pentru grupuri de maxim 50 de persoane si de 10 persoane in interior.Insa de miercurea aceasta el a obligat restaurantele sa inchida la 20:00.Guvernul ceh a fost criticat pentru masurile considerate incoerente si care nu corespund sistemului cu cinci niveluri introdus in noiembrie.Mai multe pub-uri din tara au ramas deschise dupa orele 20:00 in pofida riscului unor amenzi substantiale.Republica Ceha s-a confruntat cu o explozie a numarului de contaminari in toamna, cu circa 15.000 de noi cazuri pe zi, si de atunci are probleme in gestionarea epidemiei.