Cehia reinstaureaza interdictia de circulatie pe timpul noptii si reinchide restaurantele

Masurile anuntate includ, de asemenea, limitarea la sase persoane a intrunirilor in interior si in aer liber si interzicerea consumului de alcool in aer liber, incepand cu 18 decembrie. Vacanta scolara va incepe mai devreme."A fost o decizie foarte dificil de luat, deoarece stim cat de mult va avea impact asupra vietii oamenilor", a declarat presei premierul Andrej Babis.Cu toate acestea, magazinele si serviciile vor ramane deschise, a spus el.Republica Ceha, care are 11 milioane de locuitori, s-a confruntat cu o recrudescenta a infectiilor cu coronavirus mai devreme in toamna, cu 15.000 de cazuri noi pe zi, si de atunci s-a straduit sa limiteze raspandirea bolii.In ultimele saptamani, a inregistrat in jur de 6.000 de cazuri noi de contaminare pe zi, la un bilant total din martie de peste de 580.000 de cazuri si mai mult de 9.600 de decese.Incetinirea epidemiei a determinat guvernul sa relaxeze unele restrictii la inceputul lunii decembrie, inclusiv prin redeschiderea restaurantelor, muzeelor si galeriilor, dar masura a fost de scurta durata.Exasperati de noile restrictii, proprietarii de baruri au amenintat ca vor ramane deschise, cu exceptia cazului in care guvernul promite despagubiri pentru pierderea veniturilor.Guvernul, care prognozeaza un deficit bugetar record (aproape 10% din PIB-ul prognozat), a anuntat luni si un program de ajutor pentru companiile afectate de consecintele pandemiei de coronavirus.Praga a anuntat, de asemenea, ca guvernul va oferi teste antigenice gratuite pentru COVID-19 tuturor cetatenilor, incepand cu 16 decembrie.Babis a declarat ca tara se asteapta sa primeasca un prim lot de vaccin anti-COVID-19 la sfarsitul lunii.