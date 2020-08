Cel putin 16 oameni omorati de Boko Haram intr-un atac cu grenada, in nordul Camerunului. Victimele dormeau cand au fost atacate

Atacatorii au aruncat o grenada intr-un grup de oameni care dormeau in tabara aflat in satul Nguetchewe, a declarat primarul Medjeweh Boukar. Tabara adaposteste circa 800 de oameni.Satul se afla aproape de granita cu Nigeria.Boukar a fost informat de locuitori ca au murit 16 oameni. Ranitii au fost transportati la un spital din apropiere.Atacatorii au venit cu o femeie care a adus grenada in tabara, a spus Boukar, adaugand ca intre morti se afla femei si copii.In ultima luna au avut loc 20 de incursiuni si atacuri din partea militantilor islamici.Boko Haram se lupta de 10 ani sa formeze un califat islamic in Nigeria.Violentele, in care au murit 30.000 de persoane si care au dus la refugierea a milioane de oameni, s-au extins deseori in tarile vecine Camerun, Niger si Ciard.In iunie anul trecut, aproximativ 300 de militanti ai Boko Haram au atacat o insula de pe Lacul Ciad din nordul Camerunului si au omorat 24 de oameni, inclusiv 16 soldati camerunezi stationati in avanposturi militare.