Guvernul britanic prevede sa emita certificate de vaccinare in septembrie. Cand vor fi ridicate ultimele restrictii

Guvernul este de parere ca emiterea de astfel de documente ii va incuraja pe tineri sa se vaccineze cu schema completa, avand in vedere ca cei nevaccinati sporesc numarul contagierilor cu varianta Delta, care predomina in prezent in Marea Britanie Potrivit The Times, executivul a decis sa nu emita certificatele luna aceasta pentru ca cei tineri sa nu fie discriminati, avand in vedere ca ei nu au primit inca a doua doza de vaccin.Din 19 iulie vor fi ridicate ultimele restrictii, iar pastrarea distantei fizice sau purtarea mastii sanitare vor deveni optionale, desi expertii si opozitia au cerut sa fie mentinute in transportul public. Guvernul estimeaza ca in septembrie toti cei de peste 18 ani vor fi vaccinati cu schema completa si se vor putea emite astfel certificate de vaccinare, care in Marea Britanie au inceput sa fie numite "pasapoarte de vaccinare". La toamna pasapoartele pot deveni un mijloc important , care ne va permite sa mentinem economia deschisa", a declarat ziarului o sursa de la Downing Street. Pana in prezent, 86,8 % din populatia adulta a fost vaccinata cu prima doza, iar 65,3 % cu ambele doze de vaccin.Potrivit cifrelor oficiale, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 35.707 noi contagieri in Marea Britanie si 29 de decese asociate COVI-19