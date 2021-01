Presedintele Consiliului European spune ca ar putea fi introdus un "pasaport de vaccinare" impotriva coronavirusului. Cand va fi disponibil?

Intr-un interviu acordat duminica programului olandez de televiziune Buitenhof, Michel a declarat ca dezbaterea este "foarte pertinenta", dar decizia va fi luata de liderii Uniunii Europene.Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a cerut marti crearea unui pasaport special care sa ateste vaccinarea purtatorului. El a trimis o scrisoare in acest sens Comisiei Europene.Potrivit lui Michel, exista un acord de principiu privind un astfel de document, dar inca nu este momentul: mai intai "trebuie vaccinati mai multi oameni". El a explicat pentru Buitenhof ca daca va fi introdus prea devreme, pasaportul ar putea "produce o frustrare uriasa in Europa" si in alte parti ale lumii.Presedintele Consiliului European a apreciat insa, ca raspuns la o intrebare, ca "nu exclude" ca pe viitor deplasarile in interiorul UE sa fie permise numai celor vaccinati. "Subiectul este sensibil in multe tari europene", a recunoscut Michel.