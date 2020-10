Povestea teroristului din Nisa, spusa de familia sa din Tunisia: "Nu a avut un comportament suspicios niciodata"

Potrivit sursei citate, Brahim al-Aouissaoui ar fi plecat din Tunisia in luna septembrie 2020, cand s-a urcat pe un vas de mici dimensiuni cu destinatia Lampedusa, poarta de intrare a majoritatii imigrantilor in Europa.Potrivit adevarul.ro , care citeaza Reuters, tunisianul a vorbit in dimineata atacului cu membrii familiei sale printr-un apel video. Conform membrilor familiei acestuia, doar au schimbat cateva vorbe, iar el i-a anuntat ca a ajuns in Nisa si a gasit un loc in care sa doarma: o scara din apropierea unei biserici. La putin timp dupa acest apel, spune politia franceza, tanarul tunisian a intrat in biserica si a ucis trei persoane, pe una decapitand-o, in timp ce striga "Allahu Akbar"."Ne-a spus ca tocmai ce ajunsese si nu stia pe nimeni acolo...a zis ca va pleca din cladirea respectiva si va cauta un tunisian cu care sa vorbeasca, sa vada daca poate locui cu el ori sa gaseasca un loc de munca", a spus Yassin, fratele atacatorului.Potrivit sursei citate, Aouissaoui a renuntat repede la scoala in Tunisia, lucrand apoi ca mecanic intr-un garaj. Stia sa scrie si sa citeasca in araba, dar nu avea niciun fel de intelegerea a alfabetului latin de care avea nevoie in Europa, conform surorii acestuia, Afef. Rudele si vecinii sai spun ca nu stiau de vreo orientare extremista a tanarului ori ca ar fi facut parte din vreo grupare jihadista. Nici macar nu ar fi frecventat moscheea locala cu regularitate.Cu toate acesta, spune fratele sau, a inceput sa se roage des acasa in urma cu aproximativ doi ani dupa ce a renuntat la droguri si alcool. "Nu a avut un comportament suspicios niciodata. Nu stiu de legaturi ale lui cu grupuri extremiste sau teroriste", a spus si un vecin.Rudele acestuia sunt cercetate de politia din Tunisia. Nu sunt complet convinsi ca tanarul plecat din sanul lor acum mai bine de o luna este responsabil pentru crimele odioase de pe cealalta coasta a Mediteranei. "Poate a avut loc atacul, iar el a auzit ceva si a fugit sa vada ce se intampla, iar politia l-a impuscat", a speculat fratele sau.