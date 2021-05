Cine sunt oamenii care au murit in accidentul de telecabina din Italia. Povesti cutremuratoare relatate in Peninsula

Presa italiana a relatat povestea celor 14 oameni care au pierit in accidentul de telecabina de langa lacul Maggiore. Sosisera din Varese, Piacenza, Verbania, Pavia, dar si-au gasit sfarsitul departe de casa.Silvia Malnati avea 26 de ani si iubitul ei, Alessandro Merlo 29, iar cei doi locuiau in Varese, dar au mers la munte, ca sa se relaxeze dupa o perioada grea in care au stat mai mult in casa, pe timpul ultimului val de pandemie, noteaza La Repubblica. Alti doi tineri, Serena Costantino, in varsta de 27 de ani, si iubitul ei iranian Mohammadreza Shahaisavandi, in varsta de 23 de ani, planuisera un weekend romantic inainte de a se muta impreuna.Tot acolo si-au gasit sfarsitul si Roberta Pistolato si sotul ei Angelo Vito Gasparro. Cei doi voiau sa sarbatoreasca ziua de nastere a Robertei, insa nu le-a mai fost dat sa o faca.Alti doi soti, Vittorio Zorloni si Elisabetta Persanini au pierit impreuna cu fiul lor, micutul Mattia, care abia implinise 5 ani.In acelasi accident au mai murit Amit Biran, in varsta de 30 de ani si sotia lui Tal Peleg, in varsta de 27 de ani, dar si fiul lor, Tom, de doi ani. Pe lista neagra au mai fost teecuti doi pensionari, Itshak Cohen, de 82 de ani, si sotia sa Barbara Cohen Konisky, de 70 de ani.