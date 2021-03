Ciprul a decis achizitionarea a 50.000 de vaccinuri Sputnik, dupa aprobarea acestuia in Uniunea Europeana

Vaccinul rusesc Sputnik V va fi produs in Italia, Spania, Franta si Germania

Decizia a fost luata acum doua saptamani, dar a fost anuntata abia marti."Va fi un acord bilateral. Aceasta decizie a fost aprobata acum doua saptamani ", a spus el "Problema este tratata de ministrul sanatatii. Odata ce vaccinul va fi aprobat, vom continua cu achizitia. "El a adaugat ca s-a decis achizitionarea a 50.000 de vaccinuri si exista posibilitatea unei cresteri in functie de disponibilitatea altor vaccinuri. Vaccinul Sputnik V va fi produs in Europa de companii farma din Italia, Spania, Franta si Germania. Anuntul a fost facut de Fondul suveran rus (RDIF)."In momentul de fata au loc alte negocieri pentru cresterea productiei in UE . Acest lucru va permite sa se inceapa aprovizionarea pietei unice europene cu Sputnik V imediat dupa autorizarea sa de catre Agentia europeana a medicamentelor (EMA)", a mentionat intr-un comunicat directorul RDIF Kirill Dmitriev.Responsabilul RDIF, societatea care a finantat dezvoltarea vaccinului rus, nu a indicat numele grupurilor europene cu care s-a ajuns la acorduri.La 9 martie a fost anuntat un prim acord de producere a vaccinului in Lombardia, Italia, cu compania farmaceutica italo-elvetiana Adienne.Dmitriev a adaugat luni ca Rusia este gata sa "lanseze aprovizionarea tarilor din UE care vor autoriza Sputnik V in mod independent" de EMA, cum a facut Ungaria