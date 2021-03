Vremea extrem de rea in Bugaria. Avertizare pentru zilele de 21-22 martie trimisa de Ministerul de Externe al Romaniei

Codul galben a fost emis de autoritati in Bulgaria dupa cum urmeaza:"- pentru caderi de precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare in regiunile Vidin, Montana, Vrata, Loveci, Plovdiv, Pazardjik, Kardjali si Blagoevgrad. Precipitatiile sub forma de ploaie se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare;- pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare in regiunile Smolyan, Pernik, Kiustendil, Sofia -regiune si Sofia. Stratul de zapada format va avea maximum 20 cm", arata comunicatul de presa al MAE, informeza new.ro Ministerul recomanda cetatenilor romani sa urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, cu viteza adecvata si sa aiba autovehiculele echipate pentru circulatie pe drumurile publice in conditii de iarna, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnalele organelor de control aflate la fata locului.