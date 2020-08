Comisarul europen al sanatatii: Este putin probabil ca redeschiderea scolilor sa duca la cresterea semnificativa a cazurilor de Covid-19

"Studii realizate in mai multe state din UE au aratat ca transmiterea de la copil la copil in scoli este rara si ca redeschiderea scolilor nu a fost asociata cu o inmultire semnificativa a infectiilor", a spus ea pentru cotidianul italian La Stampa, conform Agerpres."Dovezi actuale sugereaza ca daca sunt implementate masuri adecvate de igiena, iar elevii sunt distantati sau impartiti in grupuri, este putin probabil ca scolile sa fie o sursa mai mare de infectii decat alte locuri. Iar asta este ceea ce speram", a adaugat ea.Stella Kyriakides a mai declarat ca primul vaccin impotriva virusului ar putea fi disponibil la sfarsitul acestui an sau la inceputul lui 2021. Totusi, ea a precizat ca este "riscant" sa se faca o predictie exacta.Saptamana trecuta, Serviciul de Sanatate Publica din Anglia a prezentat un studiu care arata ca dintre cei peste un milion de copii care au fost prezenti la gradinita si la scoala primara in Anglia in iunie, numai 70 au fost afectati de focare de coronavirus."Acolo unde au existat copii care au contractat infectia, cel mai probabil au luat COVID-19 acasa, de obicei de la un parinte. Jumatate dintre focare nu au implicat niciun elev, iar transmiterea intre elevi a fost foarte rara", a precizat Serviciul de Sanatate Publica din Anglia.