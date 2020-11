Comisia Europeana va pune la dispozitia spitalelor europene 200 de roboti pentru dezinfectarea camerelor pacientilor folosind lumina ultravioleta

"In cadrul eforturilor sale continue de a combate raspandirea coronavirusului si de a pune echipamentele necesare la dispozitia statelor membre, Comisia a lansat achizitionarea a 200 de roboti pentru dezinfectare care vor fi livrati spitalelor din intreaga Europa. In ansamblu, un buget specific de pana la 12 milioane de euro este disponibil prin Instrumentul de sprijin de sprijin de urgenta (ESI)", a informat CE.Spitalele din majoritatea statelor membre si-au exprimat nevoia si interesul de a primi acesti roboti, care pot dezinfecta camerele standard pentru pacienti utilizand lumina ultravioleta, intr-un timp scurt chiar si de numai 15 minute, contribuind astfel la prevenirea si reducerea raspandirii virusului. Procesul este controlat de un operator situat in afara spatiului care urmeaza sa fie dezinfectat, pentru a se evita orice expunere la lumina UV."Dezvoltarea de tehnologii poate crea vectori ai schimbarii, un bun exemplu in acest sens fiind robotii pentru dezinfectare. Salut aceasta actiune menita sa ajute spitalele noastre din Europa sa reduca riscul de infectare - un pas important in combaterea raspandirii coronavirusului", spune vicepresedinta executiva Margrethe Vestager.Citeste si: Primul robot autonom de sterilizare produs in Romania, donat Spitalului Universitar din Capitala Se preconizeaza ca robotii vor fi livrati in urmatoarele saptamani."Europa ramane rezilienta si solidara pe parcursul crizei actuale. De la repatrierea cetatenilor UE blocati in strainatate, pana la cresterea productiei de masti si asigurarea faptului ca echipamentele medicale ajung la cei care au nevoie de ele din cadrul pietei unice, actionam pentru a ne proteja cetatenii. In prezent, aducem roboti pentru dezinfectare in spitale, astfel incat cetatenii nostri sa poata beneficia de aceasta tehnologie care ar putea salva vieti", precizeaza comisarul pentru piata interna, Thierry Breton.Citeste si: Cinci roboti medicali care interactioneaza cu pacientii de coronavirus, la Spitalul Judetean Timisoara Cteste si: Sa folosim lampi cu ultraviolete ca sa ne curatam hainele si casele de coronavirus? Iata ce ne invata specialistii