Coronavirus: Persoanele care calatoresc din Romania in Cipru, incepand cu 20 iunie, trebuie sa faca un test Real Time PCR

Incepand cu 20 iunie, persoanele care sosesc din tarile din categoria A nu au restrictii atunci cand calatoresc in Cipru.Persoanele care calatoresc din tarile din categoria B trebuie sa faca un test PCR in tara de origine, cu 72 de ore inainte de calatorie. Certificatul de testare PCR va fi solicitat inainte de imbarcarea in aeronava si va trebui prezentat si la controlul de frontiera la destinatie. Pentru calatorii din categoria B a caror tara nu este in masura sa puna la dispozitia publicului teste PCR pe scara larga, testarea obligatorie va fi necesara la sosirea pe aeroporturile din Cipru.Tarile din categoria A sunt Austria Bulgaria , Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca Ungaria , Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia si Elvetia Tarile din categoria B sunt Israel, Polonia si Romania