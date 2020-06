Coronavirus: Sotia presedintelui ucrainean, spitalizata cu COVID-19

Ziare.

Olena Zelenska, in varsta de 42 de ani, a anuntat vineri pe Facebook ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus, precizand ca testele restului familiei au iesit negative.Presedintele Zelenski si-a anulat ulterior toate intalnirile si vizitele.'Diagnosticul actual al Olenei Zelenska este COVID-19 - pneumonie polisegmentara bilaterala de severitate moderata. Ea nu necesita aport de oxigen. Starea sa este stabila', se precizeaza in comunicatul presedintiei.Olena Zelenska se afla in izolare si sub supraveghere medicala, adauga sursa citata.Ucraina a inregistrat in ultimele zile o crestere semnificativa a numarului de cazuri de COVID-19 pe fondul relaxarii masurilor antiepidemice. Guvernul da vina pe neglijarea regulilor de preventie de catre populatie.'Noi toti am confundat masurile de relaxare a carantinei cu eliminarea completa a tuturor restrictiilor', a afirmat marti ministrul sanatatii, Maksim Stepanov, intr-un briefing de presa televizat.Insusi presedintele Zelenski a fost criticat pentru faptul ca, de multe ori, nu a purtat masca in aparitiile publice.La inceputul lunii, Zelenski si mai multi membri ai echipei sale au fost surprinsi si fotografiati la o cafea in interiorul unui restaurant din vestul tarii, desi guvernul nu autorizase decat deschiderea teraselor.In urma scandalului declansat pe retelele sociale, politia a declarat ca i-a amendat pe presedinte si pe insotitorii sai.In total, Ucraina a raportat pana acum 32.476 de cazuri de COVID-19, dintre care 912 decese.