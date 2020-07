Coronavirus: Ucraina a inregistrat un numar record de noi cazuri confirmate pentru ultima luna

Numarul infectarilor zilnice a crescut mult in ultimele doua luni dupa ridicarea graduala a restrictiilor care a inceput la sfarsitul lui mai,Stepanov a spus ca 205 oameni au fost internati in spitale. "Asta inseamna ca vietile lor sunt in pericol si trebuie sa intelegem ca aceasta boala este foarte grava", a declarat el in cadrul unui briefing online.Numarul total de cazuri a crescut la 63.929, dintre care 1.590 mortale, in timp ce 35.497 de pacienti s-au vindecat pana pe 25 iulie.Ministrul sanatatii a facut apel la oameni sa respecte regulile menite sa limiteze propagarea virusului.Guvernul din Ucraina a extins in acest weekend o serie de restrictii la nivel national pana la 31 august, cerandu-le oamenilor sa poarte masti si sa respecte distantarea fizica in restaurante si locuri publice.In acelasi timp, guvernul le permite regiunilor sa relaxeze acest regim daca va fi necesar.Banca centrala din Ucraina a prognozat o scadere cu 6% a PIB-ului din cauza restrictiilor legate de coronavirus in 2020, comparativ cu o crestere de 3,2% anul trecut.