De ce se asteapta atat de mult la Makaza, vama principala catre Thassos. "Nu se asteptau la un asemenea val de turisti"

Totusi, oamenii reclama timpii mari de asteptare la granite. Pe forumul "Grecia" deschis pe o pagina de Facebook dedicata, cei interesati pot afla raspunsurile la intrebarea "De ce se sta mult la Makaza?"1) pentru ca multi turisti isi incep concediul vineri, sambata, duminica sau luni.2) pentru ca sunt deschise doar 2 ghisee, cand de fapt ar trebui, in sezon, sa fie minim 4.3) pentru ca Grecia nu se astepta la un asemenea val de turisti, desi a facut tot posibilul ca acest sezon sa fie deschis la timp si in conditii ok.4) pentru ca autoritatile ignora apelurile si refuza sa foloseasca resursele puse la dispozitie pentru a fluidiza traficul.5) pentru ca turistii nu se informeaza atat de mult cat ar trebui sau, daca o fac, poate nu inteleg exact la ce sa se astepte atunci cand vor un concediu perfect in Grecia.6) pentru ca, fiind multe documente care trebuie sa fie verificate, timpul de asteptare pentru un autovehicul este marit.