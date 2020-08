Criza Covid-19. Franta a inregistrat 5.413 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore

Potrivit Ministerului Sanatatii francez, numarul cumulativ de decese cauzate de COVID-19 a crescut la 30.606.De asemenea, numarul celor internati in spital cu aceasta boala era duminica in Franta de 4.530, iar cel al persoanelor internate la terapie intensiva a crescut la 402 de la 400 cate erau sambata.Franta a introdus obligativitatea purtarii mastilor la Paris si in alte orase, in contextul in care guvernul incearca sa evite o noua izolare generalizata care ar impinge economia la o recesiune si mai profunda.Franta se afla pe locul al saptelea in lume in ce priveste numarul deceselor de COVID-19, iar guvernul monitorizeaza atent cifrele pentru a decide daca sunt necesare noi restrictii sau masuri de izolare.