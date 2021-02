Cum a ajuns Marele Ducat Luxemburg sa fie paradisul fiscal pentru 55.000 de firme fantoma create de multinationale si milionari

Franta , in top

Luxemburg a respins acuzatiile si a insistat ca respecta atat dreptul european, cat si pe cel international.Printre numele mentionate luni de Le Monde, care va publica ancheta 'OpenLux' sub forma unui serial ce se va intinde pe intreaga saptamana, apar sportivi ca Tiger Woods, artisti precum cantareata columbiana Shakira , actorii americani Angelina Jolie si Brad Pitt , familia Hermes, printul mostenitor al Arabiei Saudite si trei sferturi din companiile listate la CAC-40, principalul indice al Bursei din Paris."Sute de multinationale (LVMH, Kering, KFC , Amazon) au deschis filiale financiare. Familii bogate isi fructifica aici patrimoniul imobiliar", scrie Le Monde in editia sa digitala.Totodata, ancheta OpenLux dezvaluie existenta unor fonduri de provenienta dubioasa, care ar putea avea legatura cu activitati infractionale in care ar fi implicate mafiile rusa si calabreza.Inclusiv partidul italian de extrema dreapta Liga ar avea in Luxemburg un cont vizat de autoritatile de la Roma, la fel si persoane apropiate regimului venezuelean, care ar fi ascuns aici fonduri provenite din contracte publice afectate de coruptie, potrivit sursei citate."Aceste anchete confirma ca Marele Ducat este, in pofida a ceea ce afirma autoritatile luxemburgheze , un autentic centru, ceva intre City-ul din Londra () si Insulele Virgine Britanice. Circa 90% din acestesunt controlate de non-luxemburghezi'', scrie Le Monde.Nu mai putin de 157 de nationalitati sunt reprezentate in milioanele de documente analizate de Le Monde si de alte 16 mas-media internationale, printre care La Nacion, Le Soir, Tempo si Suddeutsche Zeitung.Potrivit Le Monde, Franta se situeaza pe primul loc in aceasta lista, cu peste 17.000 de societati in Luxemburg , care au de pilda in proprietate un castel francez aflat la dispozitia printului saudit Mohammad bin Salman, vila Angelinei Jolie si a lui Brad Pitt din sud-estul Frantei sau o puzderie de case de pe Costa de Azur si numeroase apartamente in Paris. Pe lista figureaza totodata companii emblematice pentru economia franceza, precum Decathlon, JCDecaux sau Yves Rocher.Din cele 50 de familii cele mai bogate din Franta, 37 "isi structureaza companiile, patrimoniul si investitiile prin intermediul a zeci de holdinguri luxemburgheze", cum este cazul familiei Hermes sau a lui Bernard Arnault, presedintele LVMH."Cazul Frantei nu este unic: prin intermediul societatilor luxemburgheze , fonduri de investitii anonime cumpara bucati intregi de orase precum Berlin si Londra, facand sa creasca semnificativ preturile imobiliare, fara a fi indentificabile si fara a plati impozite", scrie Le Monde, citat de EFE.In Marele Ducat sunt inregistrate de la proprietati luxoase si pana la iahturi, elicoptere, avioane private de mici dimensiuni, aeronave comerciale, cataloage muzicale, drepturi de imagine si opere de arta. In total, au fost identificati pana la 65.000 de beneficiari, intre acestia, 279 de milionari inclusi in clasamentul revistei Forbes.Publicatiile care au luat parte la aceasta ancheta au transmis ca investigatia a fost posibila gratie directivei Uniunii Europene din 2018 care a cerut crearea de registre publice ale proprietatilor reale si ale societatilor in toate statele membre. Masura a fost adoptata dupa dezvaluirea unor scandaluri precum " Panama Papers ", o ancheta care dezvaluia cum unii dintre cei mai bogati oameni ai planetei se foloseau de diverse scheme pentru a-si ascunde averile.Luxemburgul a aplicat directiva in toamna lui 2019, o modalitate de a-si demonstra transparenta, cu toate ca ancheta scoate la iveala numeroase puncte nevralgice care pun sub semnul intrebarii capacitatea statelor de "a supraveghea intr-un mod eficient ecosistemele lor financiare si de a garanta fiabilitatea acestor registre"."Luxemburg respinge afirmatiile facute in aceste articole, precum si descrierea total nejustificata a tarii si a economiei sale", se mentioneaza intr-un comunicat al guvernului luxemburghez, citat de EFE.Executivul luxemburghez a transmis ca "a luat nota" de articolele aparute luni in care ''autorii fac si mai multe afirmatii fara fundament cu privire la economia si centrul financiar al Luxemburgului"."Luxemburg este complet in linie cu si indeplineste toate reglementarile si standardele de transparenta ale UE si internationale si aplica, fara exceptie, arsenalul complet al masurilor UE si internationale pentru schimbul de informatii in chestiuni fiscale si pentru combaterea abuzului fiscal si a eludarii fiscului", se mentioneaza in comunicatul citat. Documentul adauga totodata ca nici Uniunea Europeana , nici Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) "nu au identificat niciun regim sau practica fiscala in Luxemburg care aduce prejudicii".Guvernul luxemburghez a mai subliniat ca statul "nu ofera un regim fiscal favorabil companiilor multinationale, nici companiilor digitale, care trebuie sa se supuna acelorasi norme si legislatii ca in cazul oricaror altor companii" din tara. In comunicatul de presa, executivul din Marele Ducat aminteste ca Luxemburgul "este o tara stabila cu un rating AAA" (stabil) si care "gazduieste unul dintre principalele centre financiare internationale din Europa"."Companiile multinationale din intreaga lume profita de pe urma experientei sectorului financiar al tarii pentru a-si centraliza activitatile financiare transfrontaliere", adauga documentul citat. In acest context, guvernul luxemburghez subliniaza ca statul "isi evalueaza si actualizeaza continuu arhitectura de supervizare si masurile menite sa combata spalarea banilor si finantarea terorismului" si aplica toate normele europene si internationale, precum si recomandarile GAFI (Grupul de Actiune Financiara Internationala).Guvernul luxemburghez a mai subliniat ca personalul national insarcinat cu lupta impotriva spalarii capitalurilor "sporeste in mod constant, inregistrand o crestere de 46% numai in ultimii trei ani".Luxemburg a fost una dintre primele tari din Europa care a creat un registru public al beneficiarilor finali (UBO) si este una dintre putinele tari din Uniunea Europeana "care a optat pentru un registru total deschis si transparent, accesibil, 'online' si gratuit, fara nicio restrictie pentru populatie", conchide comunicatul citat.