Parlamentarii slovaci, pedepsiti pentru ca au criticat masurile Guvernului. Primesc in Parlament doar apa de la robinet

"Pot vedea unde au ajuns cu toata critica lor constanta", a spus Kollar, liderul celui de-al doilea cel mai puternic partid de guvernamant, We Are Family, la o conferinta de presa organizata special.Pe Facebook , el a postat o poza cu o chiuveta in una dintre toaletele cladirii parlamentului.Numai angajatii administratiei au acces in cafeneau acum, a spus populistul de dreapta.Reactia lui Kollar survine dupa ce fostul prim-ministru Peter Pelligrini a afirmat faptul ca desi restaurantele pot vinde doar mancare la pachet de joi, cafeneaua ramane deschisa.Masurile fac parte din eforturile guvernului de la Bratislava de a opri raspandirea coronavirusului in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de infectare.