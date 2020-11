Elevii din Belgia se intorc la scoala: "Revenirea in colectivitate este un risc ce merita asumat"

Potrivit sursei citate, ambele ministere ale Educatiei, atat cel neerlandofon, cat si cel francofon, au confirmat in timpul saptamanii ca toti copiii pana la 14 ani vor reveni in clase cu prezenta 100%, in timp ce adolescentii din clasele superioare ale ciclului secundar vor invata in sistem hibrid: 50% la scoala, 50% online.Premierul Alexander De Croo a subliniat, intr-un comunicat de presa dupa reuniunea guvernelor regionale cu cel federal de vineri, 13 noiembrie, ca reluarea scolii este unul din marile teste ale acestei perioade. Toate restrictiile raman in vigoare pentru cel putin inca doua saptamani pentru ca elevii sa poata sa mearga la scoala.Revenirea in colectivitate este un risc ce merita asumat, spune purtatorul de cuvant interfederal pentru criza Covid-19, Yves Van Laethem, potrivit Ziarul de Belgia Sursa citata mai arata ca pentru scolile neerlandofone, ministrul Educatiei, Ben Weyts a anuntat ca sunt disponibile un milion de teste rapide pentru depistarea focarelor de infectie. Testarile vor fi facute prin intermediul reprezentantilor centrelor medicale din scoli. Weyts nu este de acord cu masca obligatorie sub varsta de 12 ani.Sambata, medicul Pierre Smeesters, seful Sectiei de boli infectioase a Spitalului de Copii "Reine Fabiola", a comentat pentru RTBF ca "masca la 6 ani este o masura proasta": "Pentru copiii intre 6-12 ani nu exista semnalele unei transmisii virale semnificative. Eficienta mastii pe acest tronson de varsta nu este demonstrata. Nu exista motiv obiectiv de a impune masca la aceaste varste, ba dimpotriva exista date care arata ca este dificil pentru acesti copii mici sa poarte masca."Ministrul francofon al Educatiei, Caroline Desir, a insistat asupra importantei mentinerii lectiilor in clasa: "Elevii au nevoie de prezenta la scoala pentru a mentine relatia cu profesorii lor".