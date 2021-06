Un cutremur de 5,7 grade a zguduit Grecia. Unde a fost localizat epicentrul seismului

Epicentrul seismului a fost localizat la aproximativ 60 de kilometri sud de insula Kos, a raportat Institutul american de geofizica (USGS).Numerosi locuitori ai regiunii au fost treziti de cutremur, care s-a produs la ora 12.14 AM (22.14 GMT luni), potrivit televiziunii publice grecesti ERT.Seismul a fost resimtit in tot sudul Marii Egee, inclusiv in insulele Kos, Rodos si Creta.