Cutremur la Strasbourg, provocat de o activitate umana. A fost cel mai puternic resimtit in orasul francez pana acum

Un al doilea cutremur, de magnitudinea 2, potrivit Renass, a fost inregistrat cinci minute mai tarziu la nord de Strasbourg, in apropierea comunei La Wantzenau.Departamentul de Analiza si Supravegherea Mediului din cadrul Comisariatului Energiei Atomice si Energiei Alternative (CEA-Dase) a anuntat ca primul seism a avut o magnitudine de 4,3 si epicentrul la nord-vest de Strasbourg."A fost cu adevarat puternic de data asta", a scris pe Twitter unul dintre liderii opozitiei in Consiliul Municipal, Alain Fontanel.Un proiect geotermal de adancime a fost dezvoltat pana in decembrie la nord de Strasbourg, in zona comunelor Vendenheim si Reichstett, care se invecineaza cu La Wantzenau.Prefectura din Bas-Rhin a anuntat la 7 decembrie oprirea dfinitiva a proiectului, dupa o serie de seisme mai mult sau mai putin intense, inclusiv unul de magnitudinea 3,5, clasate drept "induse" de Renass.Initiatorul proiectului, Fonroche Geothermie, a recunoscut ca activitatile sale se afla la originea anumitor seisme.