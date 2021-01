Decizie radicala: Suedia isi inchide granita cu Norvegia, din cauza mutatiei britanice a noului coronavirus

Conform autoritatilor suedeze, sunt exceptati de la aplicarea acestei masuri, care va fi in vigoare pana in data de 14 februarie, lucratorii transfrontalieri, transportatorii si cei care calatoresc pentru motive familiale. Suedia a prelungit, totodata, din acelasi motiv, interdictia de intrare pentru persoanele venite din Marea Britanie si Danemarca Guvernul norvegian a decretat sambata, 23 ianuarie, un lockdown pentru cel putin o saptamana in zece municipalitati din zona capitalei Oslo, in urma detectarii in doua camine de batrani a unor focare de COVID-19 cu tulpina britanica mai contagioasa a coronavirusului.In baza acestei masuri, au fost inchise magazinele neesentiale, scolile, restaurantele si cinematografele, iar autoritatile recomanda evitarea deplasarilor neesentiale, mai ales vizitele la rude si prieteni.Norvegia este una dintre tarile europene cele mai putin afectate de pandemia COVID-19, ea optand de la inceput pentru masuri severe de combatere a raspandirii coronavirusului, in contrast cu abordarea mai relaxata a Suediei, astfel ca in comparatie cu aceasta din urma a inregistrat o mortalitate de zece ori mai mica.