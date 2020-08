Demonstratii la Minsk: Politia a inceput arestarile si a format un dispozitiv militar masiv, pentru a-i "cuminti" pe manifestanti

Autoritatile au desfasurat in capitala un dispozitiv politienesc si militar masiv, inaintea unei manifestatii la care opozitia din Belarus spera sa adune un numar mare de participanti, ca si in weekendurile precedente, relateaza si AFP. Politistii poarta echipament de interventie, iar militarii inarmati si echipati cu masti nu au insemne distinctive, a constatat un reporter al agentiei.In 16 si 23 august, in capitala belarusa au iesit pe strazi aproape 100.000 de persoane, la cele mai mari proteste din istoria tarii.Presedintele Alexandr Lukasenko, in varsta de 65 de ani, care conduce Belarus de 26 de ani, se confrunta cu manifestatii zilnice dupa alegerile prezidentiale din 9 august, pe care sustine ca le-a castigat cu 80%. Opozitia acuza puterea de fraude electorale.Duminica, aproape 400 de sportivi belarusi s-au alaturat contestatarilor presedintelui, publicand un apel la organizarea de noi alegeri.