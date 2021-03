Dezbatere esentiala la Bruxelles pe tema vaccinurilor anti-Covid si a mutatiilor virusului. Reprezentantii Agentiei Europene a Medicamentului si ai OMS, chemati la discutii

* Varianta britanica, descoperita pe teritoriul UE la inceputul lunii noiembrie 2020, despre care se crede ca este mult mai transmisibila si ca ar avea o evolutie mai severa a bolii

* Varianta sud-africana, identificata prima data in spatiul UE pe 28 decembrie 2020, ingrijorarile fiind legate de o mai mare transmisibilitate si o reducere a eficientei vaccinurilor

* Varianta braziliana, a carei aparitie pe teritoriul UE a fost mentionata prima data pe 12 ianuarie 2021, existand aceleasi ingrijorari: mult mai transmisibila si o posibila reducere a eficientei vaccinurilor actuale impotriva acesteia.

Discutia, la care vor participa si reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii si ai Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor, este despre mutatiile coronavirusului si cat de eficiente sunt vaccinurile existente impotriva acestora.Dezbatere va fi prin videoconferinta si se va desfasura, luni, incepand cu ora 13.00, ora Bruxelles De asemenea, Comisia Europeana va prezenta, intr-o comunicare, situatia proiectului Incubatorul HERA, destinat monitorizarii variantelor coronavirusului, schimbului de date si cooperarii in ceea ce priveste adaptarea vaccinurilor, potrivit g4media.ro Pana in prezent, au fost identificate trei variante ale coronavirusului: Potrivit comunicarii Comisiei Europene , este esential ca statele membre sa dispuna de suficiente capacitati de secventiere pentru a monitoriza tulpinile de virus care circula pe teritoriile lor.Secventierea genomului si datele epidemiologice trebuie partajate intre statele membre - cu rapiditate si in formate comparabile - pentru a se asigura faptul ca tendintele pot fi identificate si abordate rapid, considera Comisia Europeana , in documentul consultat de G4Media.