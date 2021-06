Doi episcopi, sanctionati de Vatican dupa ce au musamalizat cazuri de agresiuni sexuale asupra minorilor

Este vorba despre episcopul decan de Zielona Gora si Gorzow (sud-vest), Stefan Regmunt, si episcopul emerit de Kalisz (centru), Stanislaw Napierala, detaliaza serviciul de presa al conferintei episcopale poloneze in doua comunicate de presa.Cele doua texte se refera la "neglijente" in gestionarea cazurilor de "agresiuni asupra minorilor savarsite de preoti" in diecezele lor respective.Ambilor episcopi li s-a interzis accesul la celebrari publice si li s-a cerut sa contribuie la finantarea unei fundatii pentru protectia minorilor din cadrul comunitatii catolice.Acesta este inca un episod dintr-un lung sir de acuzatii de abuzuri sexuale care zguduie puternica Biserica catolica poloneza.In luna mai, alti doi episcopi polonezi au fost sanctionati de Vatican din aceleasi motive, in timp ce, in martie, procuratura poloneza a primit o plangere impotriva cardinalului Stanislaw Dziwisz, foarte apropiat de Ioan Paul al II-lea, si a altor trei episcopi pentru musamalizarea unor cazuri de pedofilie in Biserica.Potrivit presei poloneze, in cazul episcopului Dziwisz a fost deschisa si o ancheta in cadrul careia au fost deja interogati preoti. Anul trecut, Vaticanul a decis sanctiuni impotriva unui cardinal polonez in varsta de 97 de ani , Henryk Gulbinowicz, care a murit intre timp, in urma unei anchete, a carei natura nu a fost precizata, privind presupuse agresiuni sexuale, si impotriva episcopului Edward Janiak, suspectat ca ar fi acoperit cazuri de pedofilie.De asemenea, Slawoj Leszek Glodz, arhiepiscopul de Gdansk, cunoscut pentru stilul sau de viata luxos, a demisionat in urma acuzatiilor de hartuire a preotilor si a lipsei de reactie la acuzatiile de agresiuni sexuale. Saptamana trecuta, episcopul Glodz a fost ales primar in Piaski (nord-estul tarii).Lunea viitoare, Biserica Catolica poloneza urmeaza sa publice date statistice privind agresiuni sexuale asupra minorilor in randul credinciosilor.Toti episcopii polonezi au fost convocati la Vatican in toamna anului viitor pentru o vizita care, potrivit presei poloneze, s-ar putea concentra tocmai pe cazurile de musamalizare a agresiunilor sexuale. Potrivit episcopiei, aceasta este o vizita obisnuita, dupa cea din 2014.