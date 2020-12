Doi jurnalisti ai unui canal de televiziune rus, arestati la Istanbul. Oficiali turci: "Filmau o fabrica de drone fara nicio acreditare"

Joi dimineata, "jurnalistul Aleksei Petrusko si cameramanul sau, Ivan Maliskin, au informat redactia ca au fost arestati de politisti la Istanbul", a indicat comunicatul.Joi seara, acestia erau in continuare in arest, potrivit unui mesaj trimis colegilor sai de Petrusko si citat de canal.Lucrand amandoi pentru programul "Tentralnoie televidenie" care se pozitioneaza ca o emisiune saptamanala de informatii, jurnalistii nu mai raspuns de atunci la telefon, nici la mesaje, potrivit comunicatului.Potrivit unei surse din cadrul Ministerului turc de Externe, jurnalistii au fost arestati in momentul in care "filmau o fabrica de drone fara nicio acreditare"."Au ajuns la Istanbul pentru o filmare, dar nu au primit nici autorizatie, nici acreditare" pentru a filma, a declarat aceasta sursa.Biroul guvernatorului orasului Istanbul a anuntat vineri seara ca durata detentiei jurnalistilor a fost prelungita cu trei zile si ca ancheta in privinta lor este in curs de desfasurare.La randul sau, Ambasada Rusiei in Turcia a declarat ca este in contact cu autoritatile turce pentru a clarifica situatia."Ne bazam pe o cooperare operationala" din partea Turciei, a subliniat ambasada intr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook Arestarea a avut loc in timp ce Turcia, un sustinator neclintit al Azerbaidjanului, a anuntat saptamana aceasta un acord cu Rusia privind infiintarea unui centru comun de observare a carui misiune va fi de a supraveghea incetarea focului in Nagorno-Karabah, enclava separatista azera populata in principal de armeni.Luptele violente intre forte azere si separatisti armeni, declansate la sfarsitul lui septembrie in aceasta regiune, au facut mai multe mii de morti in sase saptamani.Un acord de incetare a focului, semnat pe 9 noiembrie intre Baku si Erevan sub patronaj rus, a pus capat ostilitatilor.