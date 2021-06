Efectele Brexit. Unele alimente ar putea lipsi din magazinele din Marea Britanie, din cauza deficitului de soferi de camioane

Intr-o scrisoare trimisa prim-ministrului Boris Johnson pe 23 iunie, lideri din industrie au solicitat interventia sa personala pentru a permite accesul la forta de munca europeana prin introducerea vizelor de lucrator temporar pentru soferii de vehicule de mare tonaj si adaugarea acestora la o lista de locuri de munca neocupate. Acestia au avertizat ca, fara ajutorul guvernului, lanturile critice de aprovizionare ale Marii Britanii risca "esecul la un nivel fara precedent si de neimaginat"."Supermarketurile raporteaza deja ca nu primesc stocurile de alimente asteptate si, ca rezultat, exista o pierdere considerabila de marfuri", a declarat Richard Burnett, directorul executiv al Asociatiei de transport rutier, care a coordonat redactarea scrisorii.Scrisoarea a fost semnata de directorii generali ai unei serii de grupuri de logistica, inclusiv Eddie Stobart, Wincanton), XPO Logistics si KUEHNE + NAGEL, precum si de sefii grupurilor industriale, intre care Federatia pentru Alimente si Bauturi, British Frozen Food Federation, Cold Chain Federation, British Beer and Pub Association si British Meat Producers Association.Textul afirma ca apropierea vacantelor de vara, deblocarea economiei si cresterea cererii de alimente si bauturi, creata de vremea calda si de evenimentele sportive majore, va exacerba problema.Scrisoarea avertizeaza, de asemenea, ca aprovizionarea de Craciun, pe care comerciantii cu amanuntul o incep in august/septembrie va fi grav afectata. Ca raspuns, un purtator de cuvant al guvernului a declarat ca s-a intalnit cu personalitati din industrie pentru a discuta despre deficitul de soferi si despre posibilele solutii in ceea ce priveste recrutarea si retinerea angajatilor."Majoritatea solutiilor sunt comerciale si din interiorul industriei, progresele fiind deja realizate in domenii cheie, cum ar fi testarea si angajarea, si un accent mare catre imbunatatirea salariilor, a conditiilor de munca si a diversitatii", a spus purtatorul de cuvant."Noul nostru sistem de imigrare bazat pe puncte arata clar ca angajatorii ar trebui sa se concentreze pe investitiile in forta noastra de munca interna, in special pe cei care au nevoie sa gaseasca un nou loc de munca, mai degraba decat sa se bazeze pe forta de munca din strainatate", a adaugat acesta.