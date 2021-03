Efectele vaccinarii la Londra: orasul nu a inregistrat niciun deces provocat de COVID-19

In ianuarie, orasul a inregistrat si zile cu peste 200 de decese. 12% din totalul deceselor cauzate de coronavirus in Marea Britanie s-a inregistrat in capitala tarii si a fost epicentrul primului val. Dupa redeschiderea scolilor din 8 martie , Regatul Unit a inceput luni, 29 martie, o noua faza de iesire din lockdown, valabil din ianuarie. Dar, autoritatile au recomnadat evitarea circulatieiu cu transportul public, iar politia londoneza a precizat ca "orice mare adunare este in continuare interzisa", adaugand ca este gata sa intervina rapid pentru a pune capat eventualelor petreceri clandestine. Serviciul de sanatate britanic a atins pragul de 30 de milioane persoane imunizate complet sau aproape 60% din populatia adulta. Astfel, grupuri de sase persoane sau membri din doua gospodarii diferite au voie sa se intalneasca, dar numai in aer liber.