Elvetia interzice portul burqa: "Nu vrem sa existe un islam radical in tara noastra"

Elvetia se alatura Frantei si Austriei

Acest text, propus initial de partidul populist de dreapta UDC, a obtinut 51, 21% din voturi si o majoritate a cantoanelor, potrivit rezultatelor oficiale publicate de guvernul federal.El a fost sustinut de miscarea feminista si de o parte dintre alegatorii stangii laice."Noi ne bucuram. Nu vrem sa existe un islam radical in tara noastra", a afirmat presedintele UDC din Elvetia , Marco Chiesa la canalul Blick.tv.Textul nu evoca nici burca - un vesmant din panza care coboara din cap pana in picioare, prevazut cu o fanta in dreptul ochilor - si nici niqab-ul -un vesmant care acopera integral corpul si fata cu exceptia ochilor, dar afisele campaniei pentru referendum n u lasa loc indoielilor asupra obiectivului acestuia. Votand impotriva purtarii valului integral in spatiul public, Elvetia se alatura Frantei, Austriei, Bulgariei, Belgiei si Danemarcei, dupa ani de dezbateri.Va fi deci interzis de acum inainte sa se acopere complet fata in public - ceea ce este valabil de asemenea si pentru manifestantii cu cagule - dar sunt prevazute si exceptii, ca pentru lacasele de cult de exemplu.Elvetienii s-au pronuntat de altfel in favoarea unui acord comercial cu Indonezia (52%), dar au respins categoric introducerea Identificarii electronice (eID) gestionate de mediul privat pentru ameliorarea tranzactiilor online.