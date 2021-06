Emmanuel Macron cere o "batalie a civilizatiilor" cu tarile din estul Europei care limiteaza drepturile homosexualilor

''Trebuie sa incercam sa aflam cum pot ajunge unele tari in aceasta situatie. Trebuie sa ducem o batalie culturala, o batalie a civilizatiilor'', a spus Macron la Bruxelles la conferinta de presa dupa terminarea unui summit european unde au avut loc discutii aprinse pe tema noii legi din Ungaria impotriva promovarii homosexualitatii in randul minorilor.Referindu-se la declaratia premierului olandez Mark Rutte, care a cerut Ungariei sa respecte drepturile persoanelor LGBT sau sa iasa din UE, Macron a afirmat ca Ungaria trebuie sa ramana in blocul comunitar, dar s-a declarat ingrijorat de ceea ce el a numit ascensiunea conservatorismului iliberal in unele state membre, ceea ce in opinia sa erodeaza valorile UE.''Trebuie sa facem o analiza a ceea ce s-a intamplat in unele societati post-comuniste care acum arata valori ce nu sunt ale noastre'', crede presedintele francez, admitand ca in problema homosexualitatii exista in interiorul UE o diviziune Est-Vest. ''Ce credibilitate vom mai avea daca acceptam ca aceste valori sa fie subminate in interiorul nostru? Cum le vom mai putea spune atunci albanezilor, sarbilor, sa faca un efort pentru statul de drept, pentru a intra in UE'', a motivat el. In ce priveste sanctionarea Ungariei pentru adoptarea respectivei legi, Macron a apreciat ca pe termen scurt singurul raspuns il reprezinta ''sustinerea procedurii angajate de Comisia Europeana , chiar daca aceasta este lenta, si consolidarea pozitiei noastre in opinia publica si in mass-media''.''Trebuie sa reangajam o colaborare cu intelectualii societatii civile, sa fim mai prezenti in presa acestor tari (est-europene - n.red), sa-i sustinem mai bine pe cei care apara ideile europene, avem nevoie de o strategie in domeniu'', a mai indicat presedintele Frantei.Dintre cei 27 de lideri ai statelor UE, 17 au semnat inaintea summitului o scrisoare comuna adresata sefilor institutiilor europene si secretarului general al ONU, Antonio Guterres (invitat la summitul european), in care insista asupra necesitatii respectarii valorilor europene, cu referire la drepturile persoanelor LGBT.Potrivit Euronews, lista semnatarilor reflecta la acest capitol o diviziune clara Est-Vest, dintre statele est-europene numai Letonia si Estonia semnand aceasta scrisoare. Totusi, in dezbaterea de la summit, Polonia si Slovenia au fost singurele tari care au sustinut Ungaria, mentioneaza Reuters.Premierul ungar Viktor Orban a respins criticile conform carora noua lege ar afecta drepturile persoanelor LGBT. ''Legea nu priveste homosexualii, ea priveste modul in care parintii doresc sa faca educatia sexuala a copiilor lor'', a explicat el.