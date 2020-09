Erdogan, despre conflictul cu Grecia: "Ne putem intalni intr-o tara terta"

Cautarea de gaze si petrol in Marea Mediterana a declansat o disputa ce a dus la organizarea de exercitii rivale aeriene si marine in apele strategice dintre Cipru si insula greaca Creta.Presedintele Turciei este dispus sa se intalneasca cu liderii greci pentru rezolvarea problemei."Ne putem intalni, daca exista buna-vointa. Putem vorbi prin videoconferinta sau ne putem intalni intr-o tara terta", a spus Erdogan.Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat, vineri, ca ambasadorul Greciei Michael-Christos Diamessi a fost convocat la ministerul de externe din Ankara cu privire la un articol din ziarul Dimokratia."Un ziar grecesc are o postare ticaloasa", a spus Cavusoglu la Ankara. "L-am convocat pe ambasadorul Greciei la minister", a adaugat el, citat de agentia de stiri de stat Anadolu.Cuvintele "F off Mr. Erdogan" au aparut in turca si engleza langa o fotografie a presedintelui, in ziarul grecesc.In centrul disputelor Grecia -Turcia s-a aflat, in ultima luna, o nava turca de cercetare seismica, Oruc Reis, si o flota de nave de razboi prezente in apele disputate din apropierea insulei grecesti Kastellorizo.Oficialii turci au incheiat misiunea de o luna si au ordonat navei sa revina la tarm weekendul trecut pentru intretinere si reaprovizionare. Erdogan a semnalat ca Oruc Reis se va intoarce la activitatea sa, spunand totodata ca retragerea sa a fost deliberata.