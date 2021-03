Estonia intra in carantina timp de o luna pentru a opri raspandirea variantei britanice a COVID-19

Varianta britanica a Covid-19, responsabila pentru carantina

Scolile vor trece aproape complet la invatamantul la distanta, iar restaurantele, cafenelele si comerciantii cu amanuntul se vor inchide, cu exceptia magazinelor esentiale.Activitatile sportive desfasurate in spatii inchise vor fi interzise de asemenea, in conformitate cu noile reguli care vor intra in vigoare incepand de joi."Situatia legata de COVID-19 este extrem de critica in Estonia. De aceea necesita sa fie solutionata rapid. Am decis instituirea unei carantine la nivelul tarii in masura in care aceasta este posibil", a afirmat premierul Kallas intr-o declaratie televizata."Totul se face cu scopul reducerii contactelor si ruperii lantului de infectare", a adaugat ea, precizand ca noile restrictii sunt legate de propagarea rapida a variantei britanice a COVID-19.Potrivit sefei guvernului estonian, aceasta varianta a fost detectata recent in 98% din toate probele analizate.Estonia, tara cu 1,9 milioane de locuitori, inregistreaza in prezent una dintre cele mai mari rate de infectii in Europa, potrivit Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC).Din 23 februarie, in aceasta tara baltica au fost inregistrate peste 1.000 de cazuri zilnic.Ca raspuns la cresterea numarului de contaminari, guvernul de la Tallin a inasprit restrictiile, de mai mult timp relaxate fata de tarile vecine, Lituania si Letonia.De la inceputul pandemiei, Estonia a inregistrat peste 76.000 de cazuri de contaminare cu SARS-CoV-2 si 667 de decese asociate coronavirusului.Varianta britanica a COVID-19 este considerata mai contagioasa decat forma identificata la inceputul pandemiei. Un studiu recent, citat saptamana trecuta de media estone, arata ca aceasta varianta reprezinta circa 13% din contaminarile cu SARS-CoV-2 la nivelul intregii tari.