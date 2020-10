Europa, a doua regiune a lumii care depaseste pragul de 250.000 de decese cauzate de COVID-19. Tarile cel mai puternic afectate

Joi, Europa a raportat pentru prima data 200.000 de noi cazuri de infectare intr-o zi, multe tari din sudul continentului inregistrand recorduri de noi cazuri. Franta , Rusia, Belgia si Franta au inregistrat aproape doua treimi din totalul de aproximativ 250.000 de decese de pe continent. In total, in Europa s-au raportat de la startul pandemiei aproximativ 8 milioane de cazuri de coronavirus.In Marea Britanie s-au inregistrat cele mai multe decese din Europa, circa 45.000. In clasamentul tarilor europene cu cele mai multe decese urmeaza Italia, Spania , Franta si Rusia.Rusia a raportat, in ultima saptamana, cel mai mare bilant zilnic al deceselor pentru o tara din Europa, in medie 250. Marea Britanie si Franta au o medie de 143 de decese pe zi.Vineri, Franta a devenit a saptea tara cu peste un milion de cazuri de coronavirus.La nivel global, pana acum s-au inregistrat aproximativ 42,1 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 1,1 milioane de decese.