Exercitiu amplu al armatei sarbe, cu drone chineze si avioane de lupta rusesti

Programul de aplicatii militare, denumit Cooperation 2020 si la care au asistat presedintele Aleksandar Vucic si alti demnitari, a evidentiat legaturile militare stranse ale Belgradului cu Beijingul si Moscova."Ne consolidam armata pentru a descuraja orice agresor, nu avem intentia de a declansa conflicte", a declarat in fata presei presedintele Vucic, dupa exercitiul in cadrul caruia avioane de lupta rusesti, elicoptere si tancuri au deschis focul asupra unor tinte terestre, in timp ce drone de lupta de productie chineza au survolat poligonul.Serbia a prezentat astfel in premiera in cadrul unui exercitiu militar dronele de lupta chineze CH-92A, dupa ce a receptionat sase aparate de acest fel in luna iunie.China considera Serbia o parte a initiativei sale Belt and Road menite sa deschida noi legaturi comerciale pentru companiile chineze care au investit miliarde de euro, mai ales in imprumuturi si proiecte de infrastructura si energetice.La exercitiul din poligonul Pester armata sarba a desfasurat mai mult de 40 de avioane, circa 150 de tancuri si transportoare blindate si aproximativ 2.800 de soldati.In privinta echipamentelor militare Serbia se bazeaza in continuare in cea mai mare masura pe Rusia, de unde a achizitionat in ultimii ani avioane MIG-29 si alte arme, printre care elicoptere de lupta MI-35 si sisteme antiaeriene Pantir, acestea din urma fiind vazute si la acest exercitiu militar. Bugetul militar al Serbiei pentru anul acesta este de circa 1,14 miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 2,4% din PIB.Serbia doreste sa adere la UE , nu insa si la NATO, ea declarandu-si neutralitatea militara in anul 2006, dar participa la Parteneriatul pentru Pace.