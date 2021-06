Focar urias de COVID-19 in Spania, dupa o excursie studenteasca. Mii de tineri au intrat in carantina

Doar in regiunea Madrid, 320 de tineri au fost testati pozitiv si alti peste 2.000 au fost plasati in izolare dupa o saptamana de vacanta pe insula Mallorca, a indicat vineri directoarea autoritatii sanitare regionale, Elena Andradas, intr-o conferinta de presa.'Totul arata, dupa testele PCR, ca este vorba despre varianta britanica', denumita Alpha, a precizat ea.In total, sapte regiuni spaniole au depistat cazuri de contaminare in randul tinerilor legate de acest focar.Studentii madrileni, cu varste intre 17 si 19 ani, care au participat la excursia de sfarsit de an 'confirma nerespectarea generalizata a portului obligatoriu al mastii' in timpul sejurului in opt hoteluri din Mallorca, a mai spus Elena Andradas.Acest 'cluster' gigantic, care tine prima pagina a ziarelor in Spania, survine intr-un context in care situatia epidemiologica s-a ameliorat considerabil in ultimele saptamani gratie campaniei de vaccinare.Ca urmare, guvernul a decis renuntarea la obligativitatea mastilor in aer liber incepand de sambata.Potrivit celor mai recente date guvernamentale, o treime (32,9%) din cei in jur de 47 milioane de spanioli sunt deja vaccinati cu schema completa, iar jumatate (50,7%) au primit cel putin o doza de vaccin.