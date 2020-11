Fostul campion mondial la box Vitali Kliciko a fost reales pentru a treia oara primar al Kievului

Anuntul a fost facut de Comisia Electorala a Kievului. Kliciko, in varsta de 49 de ani, a adunat 50,52% din voturi, cele mai multe dintre cei 20 de candidati cu care a concurat, relateaza RFI. Dupa scrutin, se credea ca un tur doi va avea loc in aceasta luna, pentru a alege invingatorul, fiindca rezultatele initiale aratau ca niciun candidat nu a trecut de pragul de jumatate dintre voturi.In present, Vitali Kliciko se reface dupa ce a fost contaminat cu SARS-Cov-2, cu o zi inaintea alegerilor. Din acest motiv, el nu a putut vota acum doua saptamani.Amintim, Kliciko a fost ales prima data primar al capitalei ucrainene in timpul alegerilor extraordinare care au avut loc acum 6 ani, dupa ce Ucraina l-a dat jos pe presedintele pro-rus Viktor Ianukovici , si a inceput o schimbare politica orientata spre Vest.