Fostul sef al politiei din Slovacia a fost plasat in arest in ancheta privind asasinarea jurnalistului Jan Kuciak

Decizia a fost luata duminica, 8 noiembrie. De asemenea, au fost plasati in arest si fostii sefi ai mai multor departamente ale politiei, de teama ca acestia ar putea incerca sa influenteze martorii.In urma uciderii jurnalistului Jan Kuciak si a logodnicei sale, in presa slovaca au aparut articole despre amploarea fenomenului coruptiei in interiorul politiei.Puternicul om de afaceri Marian Kocner, care a fost acuzat ca a comandat asasinarea lui Kuciak, ar fi dispus urmarirea de catre politie a jurnalistilor care faceau anchete despre afacerile sale.In luna septembrie, un tribunal slovac a decis joi ca, din lipsa de proba, Kocner nu este vinovat in cazul uciderii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei acestuia. Totusi, procurorii au facut apel la aceasta hotarare. Instanta a ajuns la concluzia ca un alt acuzat, Tomas Szabo, este vinovat de participare la crima si l-a condamnat la 25 de ani de inchisoare, dar nu a gasit nicio dovada ca asasinatul a fost comandat de catre omul de afaceri Marian Kocner.De asemenea, Marian Kocner ar fi mituit si santajat in mod sistematic judecatori si procurori pentru a obtine achitari in numeroasele cazuri de frauda deschise in instanta pe numele sau.In martie au fost arestati 13 judecatori, printre care Monika Jankovska, fost secretar de stat in Ministerul Justitiei. Jankovska ar fi manipulat procedurile judiciare in numele lui Kocner.Jan Kuciak si logodnica sa, Martina Kusnirova, au fost impuscati mortal, in 21 februarie 2018, la domiciliul lor din satul Velka Maca intr-o executie de tip mafiot, dupa ce jurnalistul scrisese mai multe articole despre coruptia la nivel inalt si despre relatiile lui Marian Kocner cu politicieni slovaci.Potrivit actului de acuzare, Marian Kocner ar fi ordonat asasinarea lui Jan Kuciak pentru a se razbuna pentru articolele acestuia ce detaliau diversele infractiuni comise de omul de afaceri in domeniul imobiliar.Dintre cei cinci suspecti inculpati in acest dosar, doi si-au recunoscut vinovatia si au fost deja condamnati. La 6 aprilie acest an, fostul militar Miroslav Marcek a fost condamnat la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea prin impuscare a lui Jan Kuciak si a logodnicei sale. Marcek (37 de ani), care nu a fost prezent la pronuntarea sentintei, si-a recunoscut vinovatia.Anterior, in decembrie 2019, Zoltan Andrusko a fost condamnat la 15 ani de inchisoare, in urma unei intelegeri cu Parchetul slovac. Conform actului de acuzare, Andrusko avusese rol de intermediar, angajandu-l pe Miroslav Marcek si pe varul sau Tomas Szabo la cererea prietenei sale Alena Zsuzsova, care la randul sau urma ordinele lui Marian Kocner.Jan Kuciak relatase in detaliu si despre alte cazuri de coruptie. Ultimul articol al sau, neterminat, dar publicat postum, a vizat oameni de afaceri italieni prezenti in Slovacia - printre care Antonino Vadala - si suspectati de legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta.Asasinarea lui Jan Kuciak si a logodnicei sale a provocat ample manifestatii de strada care l-au impins la demisie pe premierul de la acea vreme, Robert Fico, politicianul dominant in Slovacia de peste un deceniu.