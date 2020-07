FOTO Capitala Croatiei a fost inundata in urma unei furtuni puternice

Nivelul ridicat al apei de pe strazile din Zagreb a provocat suspendarea traficului in centrul orasului, a informat ziarul Jutarnji List.Pietonii au fost nevoiti sa se deplaseze prin apele care au ajuns pana la genunchi in centrul Zagreb, masinile au ramas scufundate in pasajele inundate, iar circulatia tramvaielor a fost oprita.Portalul de stiri 24sata.hr a relatat ca pe unele strazi s-au format adevarate suvoaie.Pompierii au actionat pentru indepartarea apei, iar sute de apeluri primite au supraincarcat linia serviciului pentru urgente. Multi dintre cei care au solicitat ajutor au anuntat ca subsolurile lor au fost inundate.Pompierii au facut apel la rabdare si intelegere. "Nu putem pompa afara imediat fiecare litru", au transmis ei, citati de media croata.