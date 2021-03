Descoperire arheologica: o bucata de pergament biblic veche de 2.000 de ani, descoperita in Israel

Descoperirea a fost facuta langa Marea Moarta, in rezervatia naturala de la Nahal Ever. Este vorba despre un text din Vechiul Testament, potrivit francetvinfor.fr, citat de news.ro. Arheologii israelieni au explorat zeci de grote. Ei au gasit recent o comoara inestimabila, nu mai mare de un timbru postal: un fragment de pergament, care dateaza de acum 2000 de ani.Textul este scris in greaca , dar cuvantul "dumnezeu" apare aici in ebraica veche. Este un pasaj din Vechiul Testament."Sunt fragmente dintr-un manuscris din care am descoperit bucati in anii 1950 si la incepul anilor 1960", a explicat Oren Ableman, specialist in manuscrise.